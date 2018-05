Robert Rios denuncia paralisação de serviços do Detran-PI

O deputado Robert Rios (DEM), líder da oposição na Assembleia Legislativa, denunciou hoje (24) a paralisação de serviços prestados pelo Detran-PI (Departamento Estadual de Trânsito do Piauí), que, segundo ele, deixou de fazer a entrega domiciliar de documentos dos proprietários de veículos. Afirmou ele que, dentre esses documentos, está a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) obtida pela primeira vez ou renovada pelos motoristas.



Robert Rios disse que o Detran-PI firmou um convênio com a ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) para a entrega dos documentos nas residências, mas isso não vem ocorrendo mais. “Tudo indica que o Detran não está pagando os Correios, o que mostra, mais uma vez, a falência do Estado, pois a mesma coisa vem ocorrendo em todos os setores, como o de segurança e o de saúde”, acrescentou ele.



O parlamentar democrata chamou de mentirosa a afirmação que teria sido feita pelo líder do Governo, deputado Francisco Limma Lula (PT), de que o Piauí cresceu 136% no ano passado. Ele declarou que nenhum país do mundo teve um crescimento tão grande e que a China, que realiza um grande esforço visando o seu desenvolvimento, vem crescendo, no máximo, 11% ao ano.





J. Barros - Edição: Katya D'Angelles