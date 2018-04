Robert Rios denuncia excesso de gastos do governo com viagens aéreas

O deputado Robert Rios (DEM) denunciou o superfaturamento no aluguel de aeronaves pelo Governo do Estado, exibindo documento obtido junto

O deputado estadual Robert Rios (DEM) denunciou o superfaturamento no aluguel de aeronaves pelo Governo do Estado, exibindo documento obtido junto ao Tribunal de Contas do Estado. Rios afirmou que ainda não avaliou o documento em profundidade, mas leu algumas páginas em que constam mais de dez voos para Brasília, a um valor de mais de R$ 50 mil por viagem.



Robert Rios afirmou que o superfaturamento chega a R$ 3 mil em cada contrato, destacando que o pior de tudo é a constatação de que o governador só foi passageiro em um em cada dez voos, significando que existem figuras importantes do governo fazendo turismo no Norte do Estado.

O orador disse que voltará ao assunto para que alguma providência seja adotada, pois o governo faz turismo voando, enquanto não tem dinheiro para pagar os terceirizados e dá 1% de aumento aos policiais civis e militares.



Na primeira parte de seu pronunciamento, Robert Rios denunciou a existência de falsos oposicionistas na política do Piauí, que ficam fazendo avaliações sobre a formação de chapas pelos que realmentefazem oposição. O deputado explicou que a chapa da coligação do seu partido já foi definida, com o deputado Luciano Nunes (PSDB) para governador, o ex-governador Wilson Martins (PSB) e ele para o Senado, faltando apenas o nome para vice-governador, a ser indicado pelo prefeito Mão Santa.



