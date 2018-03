Robert Rios denuncia abuso de poder no litoral do Estado

Usando o tempo destinado aos pequenos avisos, o deputado Robert Rios (PDT) denunciou a existência de um certo Juarez no Norte do Estado, mais precisamente no Litoral, o qual se sente o “dono do mar” e é quem decide sobre as edificações, sempre a serviço dos poderosos e contra as pessoas simples, que não conseguem fazer suas modestas edificações. Segundo o deputado, esse Juarez faz todo tipo de ameaça contra os mais humildes. Robert prometeu requerer uma CPI para apurar as muitas reclamações que tem recebido contra o Juarez.

Também o deputado Luciano Nunes (PSDB) usou o tempo dos pequenos avisos, para acusar o Governo de fazer propaganda enganosa sobre o retorno dos alunos às aulas, quando os professores estão em greve. Ele pediu que o governo cumpra a lei federal do piso salarial. O deputado João Madison (PMDB) afirmou que o governo está tentando solucionar o problema, inclusive tendo proposto o kit alimentação e uma incorporação a partir de maio. Madison disse ter receio de que o problema do magistério possa ser usado eleitoralmente.





Raimundo Cazé – Edição: Katya D’Angelles