Robert Rios culpa Wellington Dias pelo preço alto dos combustíveis no Piauí

“O governador Wellington Dias é o responsável pelo povo do Piauí pagar hoje o combustível mais caro do pais”. Foi com essa frase que o deputado e líder da oposição na Assembleia Legislativa, Robert Rios (SD) iniciou o discurso na tribuna na sessão plenária desta segunda-feira (28).





Rios criticou a posição dos deputados estaduais da base do Governo que, segundo ele, estão atribuindo ao governmo Temer toda a culpa pela greve do caminhoneiros, que entrou no oitavo dia. “A nível federal, o governo já atendeu às demandas reivindicadas pela categoria. Mas e no Piauí?”, indigou o deputado.



Segundo Robert Rios, o governo estadual não fez nenhum movimento para reduzir o ICMS sobre os combustíveis e ainda defende que a CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico), retirada pelo Governo Federal sobre gasolina, etanol e diesel como forma de baixar o preço nas bombas, seja mantida.



“O Rio de Janeiro, que era o maior cobrador de ICMS sob combustíveis a frente do Piauí já decidiu baixar o imposto, e o Piauí não”, completou Robert Rios.



Em aparte, o deputado Marden Menezes (PSDB) disse que as altas cargas tributárias do Estado estão sufocando o povo. “Não adianta o governo querer usar a força policial para desobstruir o Terminal de Petróleo aqui em Teresina hoje se amanhã o povo vai continuar insatisfeito e pagando a gasolina mais cara do Brasil”, lamentou o deputado.



Robert Rios criticou ainda o aumento do ICMS sobre combustíveis que valerá a partir de janeiro de 2019, e será de 31%.



Já o deputado Dr. Hélio (PR), da base do Governo, elogiou Welligton Dias por manter uma das finanças mais organizadas do país nesse momento de crise.



Resposta



Em resposta às críticas feitas pelo deputado Dr. Hélio (PR), sobre manter parentes em cargos políticos, o deputado Robert Rios disse que o parlamentar ofendeu a história de muitos parlamentares, políticos e secretários, diminuindo as suas capacidades de trabalho por terem parantes na política. “Ele está ofendendo inclusive a deputada Rejane Dias, que é esposa do Governador. Mas o fato dela ser esposa não tira a sua capacidade de trabalhar muito bem pelo Piauí como deputado e como secretária de Educação”, entende Robert Rios.



“Apontar o dedo para parlamentares por terem parentes políticos é ofender 95% dessa Casa Legislativa. Isso só demonstra o seu preconceito”, disse o deputado Marden Menezes.



Em sua defesa, o deputado Dr. Hélio disse que não tem preconceito com nenhum colega parlamentar e que fez uma comparação em esfera nacional. “Tudo o que tem acontecido nesse país é fruto da desorganização do Governo Federal”, disse Dr. Hélio.



Por Laryssa Saldanha

Edição: Paulo Pincel