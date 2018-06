Robert Rios critica carga tributária e repercute derrota do Governo na CCJ

Ao ocupar hoje(5) a tribuna, o deputado Robert Rios (DEM), líder da Oposição, criticou a carga tributária do Piauí, afirmando que a população não suporta mais pagar tantos impostos. Ele repercutiu ainda a derrota do Governo ocorrida com a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça do parecer desfavorável do deputado Rubem Martins (PSB) ao Projeto de Lei em que o Poder Executivo pede autorização para vender terras do Estado.





Robert Rios afirmou que os piauienses pagam uma elevada carga tributária, incluindo 29% de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Serviços, Transporte e Comunicação) sobre os combustíveis, mas não tem o retorno na prestação de serviços de qualidade nas áreas de saúde, educação e segurança.





O líder oposicionista criticou os Governos do PT a nível nacional que aplicaram recursos do Brasil em obras no exterior, gerando empregos em vários países, como Cuba, mas deixando 13 milhões de brasileiros desempregados. Ele assinalou que o Tribunal de Contas da União (TCU) reprovou os empréstimos concedidos pelo Brasil a esses países através do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).





Em aparte, o deputado Rubem Martins fez um apelo ao governador Wellington Dias para que reduza para 15% ou 16% o ICMS dos combustíveis. Ele pediu que um Indicativo de Projeto de Lei que apresentou sugerindo ao chefe do Poder Executivo que diminua alíquota do imposto seja apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa.





Robert Rios repercutiu, em seguida, a derrota do Governo verificada na reunião desta manhã da CCJ, responsabilizando a inabilidade do líder da bancada da situação, deputado Francisco Limma Lula(PT), pelo que aconteceu. Ele disse que faltou diálogo com os parlamentares que entenderam que não devem dar autorização para o Governo vender terras estaduais.





O deputado Marden Menezes (PSDB), em aparte, disse que a pretensão do Governo de vender 600 mil hectares de terras representa o desmonte do patrimônio imobiliário pertencente ao povo do Piauí. Ele assinalou ainda que o povo já entendeu que o atual Governo foi o que mais aumentou a carga tributária do Piauí. Robert Rios declarou que a vitória da oposição foi contra uma lei que prejudicava o povo.





Antes de concluir seu discurso, Robert Rios disse que “minha picuinha continuará sendo contra a elevada carga tributária e contra a falta de uma saúde, educação e segurança de qualidade para o povo” e que o Piauí tem um “Governo da parentada e de fichas sujas”. Ele anunciou que pretende resgatar Projeto de Lei do ex-deputado e atual prefeito de Teresina, Firmino Filho, que visa impedir que pessoas consideradas fichas sujas assumam cargos em órgãos públicos no Piauí.

J. Barros - Edição: Caio Bruno