Robert Rios cobra informações da PGE sobre a Barragem do Bezerro

O deputado Robert Rios (DEM) teve aprovado, na sessão de hoje(10) requerimento em que pede ao procurador geral do Estado, Cleandro Moura, informações sobre as providências institucionais adotadas pelo órgão em relação à ameaça de rompimento da Barragem do Bezerro localizada no município de José de Freitas.





Ao falar sobre a questão, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB), disse que esteve ontem(9) em José de Freitas, onde foi informado por representantes do Governo do Estado que se encontravam naquele município de que as medidas adotadas vão impedir que ocorra o rompimento da barragem.





Também, na sessão plenária desta manhã, foi aprovado requerimento do deputado Rubem Martins (PSB) pedindo ao Governo Estadual a recuperação da estrada PI-460 que liga a BR-316 a Paquetá e Santa Cruz do Piauí. Foram lidos ainda Projeto de Lei do deputado Fábio Novo (PT) que denomina de João de Sousa Rodrigues a rodovia que liga os municípios de São Lourenço e Dom Inocêncio e ofício do Poder Executivo que dispõe sobre aditivo ao Projeto de Lei que trata sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Estadual de Cultura.

J. Barros - Edição: Caio Bruno