Robert Rios cobra avaliação do reajuste dos policiais

O deputado Robert Rios (DEM) falou hoje (9) sobre as mensagens do Governo que estão sendo enviadas para a Assembleia e que mesmo incompletas estão sendo lidas. Outro assunto discutido pelo parlamentar foi sobre o aumento de apenas 1% (um por cento) para a categoria dos policiais civis e militares. “O que o governador faz com as categorias dos policiais civis e militares, é um crime. É uma maneira de o governador demonstrar o desprezo que ele tem, pelos policiais piauienses, civis e militares”, observou.





Robert lembrou que há anos, os policiais das respectivas categorias estão lutando por aumento de salários e o governador chega a ser um enorme absurdo. “O que é que um policial vai fazer com um por cento de aumento. Um por cento, perto daquele jantar, na casa do governador, que nós descrevemos, aqui, em outra oportunidade, onde foi dito que um governador que gasta mil reais com carne e peixe, por dia e dá para um policia civil e militar, que todo dia arrisca sua vida, enfrentando bandido, apenas um por cento de aumento em seus salários, isso é um escárnio”, indaga.





E acrescentou que a área da segurança pública é muito sensível e delicada. E que é preciso ser feita uma discussão sobre o assunto, nas comissões, e sugeriu a convocação de uma audiência pública, e que os representantes dos sindicatos e associações dessas categorias possam participar. “Que os policiais civis e militares possam vir para esta Casa, amanhã, durante a reunião da CCJ, para discutirmos o projeto e mostrar o seu grau de insatisfação, com essa asneira, que pratica o governador Wellington Dias. Um por cento de aumento é deboche, escárnio é uma ofensiva a uma categoria de policias civis e militares, que todo dia arriscam suas vidas”, concluiu.

Lindalva Miranda - Edição: Katya D'Angelles