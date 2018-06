Robert Rios apresenta relatório do TCE sobre suposto desvio de R$ 300 milhões

Exibindo um relatório de auditoria do Tribunal de Contas do Estado sobre descontos do governo em contracheques de servidores para empréstimos consignados e para o Plamta, os quais não foram repassados aos bancos e aos hospitais conveniados, o deputado Robert Rios (DEM) afirmou que a soma desses descontos é superior a R$ 300 milhões, pois inclui ainda o que foi descontado para os sindicatos e igualmente não repassados. Ele disse que o mais grave de tudo foi o governo ter criado uma senha falsa na Secretaria de Fazenda, para tirar da prestação de contas o valor dos recolhimentos e com isso enganar a Caixa Econômica na obtenção de um empréstimo.

Exibindo cópia de relatório de auditoria do Tribunal de Contas do Estado sobre descontos do governo em contracheques de servidores para empréstimos consignados e para o Plamta, os quais não foram repassados aos bancos e aos hospitais conveniados, o deputado Robert Rios (DEM) afirmou que a soma desses descontos é superior a R$ 300 milhões, pois inclui ainda o que foi descontado para os sindicatos e igualmente não repassados.

O orador aformou que o mais grave de tudo é que alguém do governo criou uma senha falsa na Secretaria de Estado da Fazenda para tirar da prestação de contas o valor dos recolhimentos e com isso enganar a Caixa Econômica Federal na obtenção de empréstimo.



O deputado prometeu voltar à tribuna na próxima semana, depois que analisar detalhadamente o relatório do TCE, inclusive com apoio de amigos da Polícia Federal para entender bem o relatório dos auditores.

Robert Rios vai levar o assunto à procuradora-geral da República, Raquel Dogde, para que ela faça com que o Ministério Público Estadual apure o que considera crime, que teria sido praticado pelo governador Wellington Dias.

Robert Dias estranhuo a coincidência da exoneração do secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, com a liberação do relatório dos auditores do TCE. De forma irônica, o deputado democrata afirmou que a alegação do secretário Rafael Fonteles, de que estaria com problemas de hérnia de disco só se explica no fato de os hospitais não mais atenderem pacientes conveniados ao Plamta.

Aparte



O deputado Dr. Pessoa (Solidariedade) prontificou-se a assinar a solicitação do orador à procuradora-geral da República.

O deputado Robert Rios concluiu seu pronunciamento afirmando que o Piauí hoje é governado por uma organização criminosa e que o governador Wellington Dias é o chefe dessa organização. O parlamentar disse o desconto nos contracheques para os empréstimos consignados e que não foram repassados aos bancos deixou os servidores inadimplentes e com os nomes negativados.



Por Raimundo Cazé

Edição: Paulo Pincel