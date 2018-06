Robert Rios apela para que governo convoque agentes penitenciários

Munido de documentações, o deputado Robert Rios (DEM) usou o tempo de dois minutos para lembrar que em 2017, o governo do estado do Piauí fez um ato público, no Palácio de Karnak, com a presença do secretário de Justiça, Daniel Carvalho Oliveira Valente, a vice-governadora Margarete Coelho, o então secretário de Administração, Francisco José da Silva (o deputado mostrou, no plenário, a foto da solenidade) onde a equipe do governo anunciava, na época, o concurso para agente penitenciário.

Segundo o parlamentar, o anúncio teria sido sobre a classificação de 316 (trezentos e dezesseis) jovens, não só do Piauí, mas também do Ceará e de outros estados do Brasil.

“Em frente às câmeras e jornalistas, eles anunciavam que chamariam 150 (cento e cinqüenta agentes), classificados no concurso, sendo setenta e cinco de cada vez, e começariam a chamar em fevereiro de 2018. Estamos concluindo junho de 2018 e nenhum, foi chamado”, disse o parlamentar.

Robert Rios disse ainda que no momento, o governo engole o sorriso das fotos da época, as fotos postadas nos meios de Comunicação e volta a dizer que vai chamar apenas 25 (vinte e cinco) classificados no concurso. O deputado diz que isso é uma traição com a juventude do Piauí, juventude estudiosa, que deixou seus afazeres e até outros empregos, em outros estados, para se submeter a um curso, duro, na Academia, para conseguirem aprovação no concurso.

“Um governo que sorri, nessa foto, com os dentes “na fresca”, é um governo que trai a juventude. Isso é uma vergonha para o Piauí. Faço aqui um apelo para o governador Wellington Dias, para que tome vergonha na cara e convoque os concursados”, finalizou.

O deputado Rubem Martins (PSB) usou os dois minutos para agradecer ao grupo de amigos de oposição, do município de Jacobina, pela boa receptividade e grande reunião feita naquele local. Lindalva Miranda

Por Lindalva Miranda

Edição: Paulo Pincel