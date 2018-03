Robert Rios ameça pedir a prisão do presidente da Caixa

O deputado estadual Roberto Rios Magalhães (PDT) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa para cobrar uma manifestação do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público do Estado e da Ordem de Advogados do Brasil no Piauí em relação ao que considera descumprimento da legislação pelo governador Wellington Dias, a quem acusou de não pagar o piso nacional para os professores, alegando a Lei de Responsabilidade Fiscal, e de não prestar contas do empréstimo de R$ 307 milhões contraído junto à Caixa Econômica Federal.

O orador considerou “eleitoreira” e “politicagem” a solenidade realizada na manhã desta quarta-feira (28), na sede da Associação Piauiense de Municípios, com a presença do ministro das Cidades, Alexandre Baldy, e o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occi, do governador Wellington Dias e do senador Ciro Nogueira, que foi comparado ao empresário Sílvio Santos pelo parlamentar. “Ciro Nogueira é como Sílvio Santos. Distribuindo dinheiro no roletrando. O senador tem uma ligação terrível com dinheiro e que toda vez que vem aqui vai para a APPM, que virou um circo”, comparou.

Rios afirmou que a imprensa questionou Gilberto Occi sobre a prestação de contas pelo governador da primeira parcela do empréstimo, no valor de R$ 307 milhões, já liberados, mas que foram desviados de suas finalidades. “Aqui tem oposição, não um bando de abestalhado”. Occi teria dito que o governador iria prestar contas ainda hoje do dinheiro do empréstimo. “Pela entrevista dele já devia estar preso... essa prestação de contas é uma farsa.

Robert Rios prometeu ir até a Superintendência da Caixa, em Teresina, para pedir uma cópia dessa prestação de contas do governo. “Se amanhã a Econômica negar essa prestação de contas e se ele liberar a segunda parcela do empréstimo nós vamos pedir a prisão do presidente da Caixa....é um despudorado, um cretino que veio para associação de prefeitos fazer política. Eu nunca vi descer tão baixo, se afundar tanto na lama da pouca vergonha, como se dinheiro fosse dele”.

Apartes

O deputado Gustavo Neiva (PSB) disse que a oposição não é contra a vinda de recursos para o Piauí, mas contra o desvio de finalidade. “Os técnicos do Tribunal de Contas já tem certeza absoluta, a convicção de que houve desvio dos recursos desta operação de crédito. Eles estão finalizando o relatório e prometeram nos entregar uma cópia até o dia 15 de março mostrando o caminho do dinheiro”.

A oposição, segundo Neiva, está na Assembleia Legislativa para zelar pelo correto emprego dos recursos públicos “Amanhã vamos estar na Superintendência da Caixa para termos acesso a essa prestação de contas porque percorremos os municípios que seriam beneficiados com esses recursos e não existe uma obra realizada. Se não existe a obra é claro, e não precisa ser economista para perceber, que houve desvio desses recursos. A Caixa Econômica Federal como banco oficial tem um protocolo a ser seguido, não pode se dar ao luxo de se fazer politicagem com esse tipo de ação, reunir os prefeitos do Piauí, muitos com dezenas de autorização do governo para obras e prometer a salvação. É um movimento eleitoreiro que Visa única e exclusivamente a parte eleitoral”, acusou.

Robert Rios ressaltou que o presidente Michel Temer exonerou o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segóvia, porque “falou besteira”. “Imagine o presidente da Caixa, que coloca em risco o patrimônio da Caixa e do povo brasileiro por conta de uma politicagem barata e vulgar?”.

Em aparte, Ruben Martin (PSB) lembrou que foi prefeito e que antigamente a Caixa Econômica era criteriosa no cumprimento dos contratos com as prefeituras e que o Governo do Estado elencou 37 obras na apresentação de contas da primeira parcela do empréstimo com a Caixa e nunca fez nenhuma. Marins citou várias obras deixadas pelo governo Wilson Martins e Zé Filho como é elevado de Picos, que também não saíram do papel.

“O que mais chama atenção é que o presidente da Caixa faz questão de omitir o nome do presidente temer e não é admissível que o presidente Temer esteja liberando tantos recursos para o Piauí e que o governo temer seja tão hostilizado por gente desse mesmo governo”, destacou.

Retomando a fala, Robert Rios comparou o partido Progressistas com uma cobra de duas cabeças, que beijou a mão da então presidente Dilma e foi decisivo na aprovação do seu impeachment.

O deputado Dr. Pessoa (PSD) também pediu a palavra lembrar que a sociedade clama por justiça. “Existe um sentimento da sociedade que quer ver um país diferente. Que Deus proteja a Polícia Federal e o Ministério Público; que Deus mude a mente desses cafajestes que roubam Brasil. O povo clama por Justiça, que haja a mudança para que o país e o Piauí não fiquem comprometidos por gerações”.

Robert Rios encerrou o discurso afirmando que o grito da oposição não é contra o dinheiro que vem para o Piauí, mas por R$ 40 milhões que sumiram da Secretaria de Justiça, pelos R$4 307 milhões do empréstimo da Caixa.

Paulo Pincel

Edição: Caio Bruno