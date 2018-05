Robert Rios acusa as gestões do PT pela crise na Petrobras

O deputado estadual Robert Rios (DEM) afirmou que a Petrobras era uma empresa próspera até o dia em que o PT chegou ao poder, “quando tirou uma diretoria e instalou ali uma organização criminosa, de tal monta que todos os diretores nesse período foram investigados, condenados e presos, inclusive com a devolução de dinheiro. Chegou ao ponto do quarto escalão ter mais de R$ 260 milhões em depósitos no exterior”.

Rios lamentou que em nenhuma outra época o Brasil esteve mergulhado numa crise moral como nos governos Dilma e Temer. E comparou o MDB e o PT a dois parceiros: o câncer e a hemorroida.

“O PT não tem preconceito contra corruptos. São esses os parceiros que o PT realmente quer neste governo. Vale qualquer coisa, vale tudo desde que o governo se reeleja. Pode vir câncer, hemorroida, o diabo... porque ele só tem um projeto, o projeto político eleitoreiro. Desde que o PT escape e todos continuem no poder”, criticou o orador.

Segundo o deputado, estamos assistindo no Piauí a fora é o crescimento da candidatura de um jovem deputado, Luciano Nunes. E como é que eles querem se reeleger depois de um terceiro mandato que foi um fracasso. Em quem vão votar os professores? Contra o Wellington Dias. Em quem votam os servidores públicos, os policiais militares, os Comerciantes que sofreram esse aumento abusivo de impostos? Esse homem que está contra a sociedade não pode mais continuar no poder. É a mesma coisa que Michel Temer. Faça faça o que fizer, Temer vai ter o escárnio do povo brasileiro, que não suporta mais nem a palavra 'temer'. Graças a Deus, nós estamos muito próximo da eleição, mas Michel Temer pode sair antes. Melhor ainda”.

Empréstimo

Roberto Rios também falou sobre o empréstimo de R$ 315 milhões, dos quais R$ 130 milhões destinados à rodovia Transcerrados. “Temos que garantir que essa rodovia possa de fato a existir. Esse recurso tem destinação carimbada e não pode ser desviado dessas finalidades. O governo não vai poder retirar os recurso da conta vinculada depositar na conta única do Estado, como fez com a primeira parcela do primeiro empréstimo. Existe um carimbo, mas nós estamos no período eleitoral e deputados e políticos importantes já começa a pressionar o governo para mudar o programa de investimento de empréstimo. Já querem cortar a estrada tal pra incluir outra. Nós vamos novamente ao Ministério Público para garantir que o dinheiro empréstimo desta vez seja de fato aplicado nas obras importantes como está delineada no cronograma de liberação do empréstimo.

Em aparte, o deputado Dr. Pessoa (SD) disse que não sabe roubar e que as obras que não estão sendo feitas é porque houve desvio dos recursos.

O deputado Rubem Martins (PSB) também pediu a palavra para inicialmente elogiar o excelente trabalho feito pelo deputado Fábio Novo (PT), que presidia a sessão, à frente da Secretaria de Estado da Cultura. Mas discordou dos dados apresentados pelo petista sobre o ICMS dos combustíveis.



Rubem Martins falou da proposta de sua autoria que reduz percentual de ICMS. “Ontem à tarde, por coincidência, a própria ANP (Agência Nacional de Petróleo) recomendou ao Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária) que seja reduzido de 29 para 17% a alíquota de ICMS sobre os combustíveis. Se nós conseguimos reduzir para esse percentual, imagine o impacto que vai significar para o cidadão pobre que usa seu carro para trabalhar, para produzir. Seria uma redução de 70 centavos no litro de gasolina na boma. Essa redução depende exclusivamente da vontade do governador Wellington Dias”.



Robert Rios retomou discurso falando que o projeto do deputado Rubem Martins é muito importante para população do Piauí e recomendou que o governador procure ouvir a população se ela quer que os impostos continue nos atuais 29% ou que seja reduzido para 17%, como já é praticados por outros estados. “Tenho certeza que o do governador Wellington Dias vai colocar a mão na consciência e vai olhar para o povo do Piauí que não aguenta mais”. Robert Rios concluiu discurso afirmando que não se espanta com os números da pesquisa da Cut, o braço direito do PT, sobre o crescimento da candidatura de Lula a Presidência da República. E comparou as pesquisas à crucificação de Cristo. “O povo pediu para que salvassem o ladrão”.



Por Paulo Pincel

Edição: Katya D'Angelles