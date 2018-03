Robert rebate João de Deus e diz que confia no TCE

Após o líder do Governo na Casa, deputado João de Deus (PT) dizer que relatório dos técnicos do Tribunal de Contas do Estado não está concluso, o deputado Robert Rios (PDT) voltou a tribuna para reafirmar sua confiança no TCE.

“O deputado João de Deus coloca sob suspeição a independência dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Eu não acredito que um homem como o conselheiro Kenedy Barros, sabendo da gravidade e da urgência do assunto, vai sequer demorar a tomar uma decisão. Nós estamos falando aqui não é contra empréstimos vir para o Piauí não. Nós somos contra é que o dinheiro desses empréstimos vão para o bolso de larápios. Foram R$ 270.600.00 milhões que sumiram das contas do Governo. É preciso que se quebre o sigilo bancário e fiscal dos envolvidos”, disse Rios.

Robert ainda relembrou o caso da privatização da Agespisa, que está sob investigação na Justiça. “No caso da Agespisa os técnicos diziam que aquilo estava errado. E o deputado João de Deus dizia que os conselheiros poderiam mudar tudo. Os conselheiros votaram com o relatório, confirmando que o contrato está errado. O Governo já recorreu na Justiça e já perdeu em primeira instância”, disse.

Líder vai à tréplica em defesa do Governo





O deputado João de Deus foi à tréplica em defesa do governo, contestando afirmações do líder da oposição, Robert Rios, de que relatório do TCE sobre empréstimo resultará em quebra de sigilo do secretário da Fazenda e empresários que construíram obras. Ele disse que o relatório terá um relator que os conselheiros vão se posicionar, com argumentos e contra argumentos. Ele considerou a oposição apressada, como um relatório técnico encerrasse o assunto.









Laryssa Saldanha /Raimundo Cazé- Edição Katya D'Angelles