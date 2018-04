Robert diz que investigação contra senador abortou plano de mídia do governador

O deputado Robert Rios (DEM) disse na tribuna da Assembleia Legislativa na sessão de hoje (25) que a investigação da Polícia Federal contra o senador Ciro Nogueira fez com que o governador Wellington Dias abortasse um plano de mídia em que ele e o aliado político ocupariam os canais de televisão para massificar a ideia de que a oposição é contra a liberação de empréstimo para o Estado.





Falando especificamente sobre a existência de R$ 200 mil no cofre do senador Ciro Nogueira, Robert Rios disse que ficou até meia noite assistindo o noticiário da TV Globo, mas que não mudou seu entendimento de que a importância é pequena na economia do acusado, pois ele é de família rica e tem renda suficiente para acumular os recursos que ele espera que tenham sido declarados.





Robert Rios insistiu na afirmação de que a oposição não é contra a liberação da segunda parcela de empréstimo do Governo junto à Caixa Econômica, mas sim que a segunda parcela seja liberada sem a devida prestação de contas da primeira. O que ele considera inaceitável é o governador Wellington Dias andar dizendo para os credores que depende do empréstimo para pagar suas dívidas a construtoras, como se fosse essa a finalidade de tais empréstimos.





Em aparte, o deputado Gustavo Neiva (PSB) repetiu o que já tinha dito na sessão anterior, ou seja, que os altos juros dos empréstimos somam 1 bilhão e 600 milhões, e que por isso a aplicação de tais empréstimos deve ser feita em obras estruturantes. Ele lembrou também que a Justiça Federal concorda com relatório do Tribunal de Contas do Estado sobre o empréstimo junto à Caixa Econômica Federal.





Outro aparteante foi o deputado Marden Menezes (PSDB), que resumiu sua fala sobre o papel da Assembleia, que aprovou os empréstimos e que pelo seu papel constitucional tem o dever de fiscalizar a aplicação dos recursos. Ele falou também sobre as exigências das instituições de crédito quando um empréstimo é solicitado por um cidadão comum.





O deputado Rubem Martins (PSB) informou que recebeu informação de que o governo teria pago um mês dos cinco em atraso na região de Uruçui a empresas que fazem o transporte escolar. Ele criticou também a postura do governador Wellington Dias, que fica justificando o não pagamento de dívidas com dinheiro do empréstimo junto à Caixa.





O último aparteante foi o deputado Dr. Pessoa (SD), que falou dos problemas de saúde pública na região sul do Estado, onde há deficiência no atendimento local e dificuldades de transporte para os que precisam vir a Teresina. O deputado Robert Rios concluiu seu pronunciamento informando que recebeu ligação do município de Uruçui, onde as crianças estão deixando de ir à escola por falta de transporte, cujos empresários sonham em receber os atrasados com dinheiro do empréstimo do governo junto à Caixa Econômica.





Raimundo Cazé - Edição: Caio Bruno