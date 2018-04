Robert demonstra preocupação com segurança pública

A preocupação com a segurança pública no estado do Piauí foi o tema da fala do deputado Robert Rios (DEM), no tempo de dois minutos, destinados aos pequenos avisos, nesta quarta-feira (18).





O parlamentar relatou sobre os constantes assaltos, aos quais as pessoas estão sendo vítimas, no dia a a dia, em todo o Estado. Segundo ele, até dentro de pátios de supermercados, os cidadãos estão sendo alvo de bandidos.





“A pessoa vai para um supermercado, fazer compras, e dentro do estacionamento, as pessoas estão sendo assaltadas. Elas vão à delegacia, fazer um mísero Boletim de Ocorrência (BO) e não pode fazer porque a polícia está em greve”.





Robert Rios fez um apelo ao governo do Estado, no sentido de que o governo resolva o mais rápido possível, a situação do governo com a polícia. Segundo ele, o Piauí já tinha uma polícia ruim, macabra, fraca, sem equipamentos, e no momento não existe polícia nenhuma.





“Faço um apelo ao governador, para que ele pare de viajar, de visitar o Lula e resolva as questões, aqui do Piauí”, finalizou.

Lindalva Miranda - Edição: Caio Bruno