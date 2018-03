Robert cobra prestação de contas do Governo e João de Deus defende

O deputado da oposição Robert Rios (PDT) voltou a discutir os gastos do Governo do Estado na manhã desta segunda-feira (26). O parlamentar além de criticar novamente os gastos, solicitou a prestação de contas dos últimos dois anos do Gabinete Militar do Governo.

“Quero pedir à mesa as cópias das prestações de contas dos dois últimos anos do Gabinete Militar do Governo encaminhadas a esta Casa. Semana passada eu recebi as informações sobre os gastos da governança nos últimos dois ou três meses e hoje o deputado João de Deus apresentou um requerimento, que quero vota a favor inclusive, pedindo informações relativas aos anos de 2013, 2014, 2015. Quer dizer, prestações também de Governos passados. E que quero deixar claro é que se a minha mãe tivesse governado o Estado do Piauí e tivesse gastado R$ 1.000,00 com carnes por dia eu era contra do mesmo jeito que sou contra os gastos do Governador do Estado do Piauí. Tanto faz se é o Wellington Dias, se é a minha mãe, eu não quero saber quem gastou, mas porque gastou”, disse o deputado democrático trabalhista.

“Nós temos milhares de pessoas nesse Piauí que amanheceram o dia de hoje e não tem uma cabeça de peixe pra comer com farinha e o Governador gasta mil reais por dia com carne e peixe. Eu não to fazendo isso para atingir a pessoa do Governador Wellington Dias não. Eu estou dizendo é que o Piauí está numa crise aguda, com terceirizados sem receber pagamento. Isso é grave e nós precisamos estancar essa hemorragia”, completou Robert Rios.

Em resposta ao oposicionista, o líder do Governo na Casa, deputado João de Deus (PT) afirmou que essa não é uma prática inventada, e sim recorrente em qualquer outro Governo.

“Para não passar ideia de que isso é invenção do atual Governo, nesse sentido eu estou solicitando as prestações de contas dos dois últimos anos do Governo passado e os dois últimos anos do atual Governo para a gente fazer uma comparação e mostrar que não tem invenção nenhuma”, disse o parlamentar petista.

João de Deus ainda disse que os deputados da oposição estão pegando os gastos apresentado e colocando como se fossem despesas da residência oficial, o que segundo ele não é verdade. Ele ainda afirmou que os gastos são uma forma de garantir a efetividade dos poderes e dar as condições necessárias para que as pessoas possam trabalhar.

O Presidente da Casa, deputado Themístocles Filho (MDB) pediu ao deputado Robert Rios um tempo razoável para que a assessoria da Assembleia possa reunir os documentos e atender o pedido do deputado.





Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno