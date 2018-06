Rios usa tempo da liderança para reafirmar críticas ao governo

[13:23, 4/6/2018] Paulo Pincel Instituciona: Deputado Robert Rios pediu tempo da liderança para contestar o líder afirmando que não é peculiar os problemas da segurança a oposição estão aqui para fiscalizar o governo a picanha é capaz de dizer que esse povo é capaz de roubar até hospital público é o governo apodrecido pela corrupção o lastro é mentira é um governo que se acaba pelo fundo e eu digo sim governante que gasta por dia r$ 6300 do dinheiro do povo do Piauí para se alimentar é uma infâmia enquanto o povo passa fome na periferia in 224 municípios. Quem é o Patife que não tem whisky e canapés no avião do Governador. Enquanto eu tiver voz eu vou estar dando se anda deixa o governo que protege assaltante um governo que não tem mais história pra contar só história de roubalheira e patifaria.

O deputado estadual Robert Rios pediu tempo da liderança para contestar o líder do Governo, deputado Francisco Limma, e reafirma o que já havia dito sobre o governo Wellington Dias, cujo governo estaria acabado pela corrupção.

"É pecuinha reclamar dos problemas da falta de segurança? A oposição está aqui para fiscalizar o governo. É picuinha dizer que esse povo é capaz de roubar até em hospital público? Esse é um governo apodrecido pela corrupção, cujo lastro é a mentira. É um governo que se acaba pelo fundo. Um governante gastar por dia R$ 6.300,00 do dinheiro do povo do Piauí para se alimentar. É uma infâmia. Enquanto isso, o povo passa fome na periferia, nos 224 municípios do Piauí", afirmou Rios.

Rios prometeu continuar denunciando o que considera errado na gestão estadual. "Enquanto eu tiver voz, eu vou estar denunciando esses desmandos de um governo que protege assaltante, um governo que não tem mais história para contar, só história de roubalheira e patifaria. Um governo que colocou toda a família nos cargos, pai a mãe, esposa, filho. E o secretário de Fazenda, enquanto Piauí se acaba, estava esquiando no Chile. Esse governo é muito bom, mas para petista. Esse povo está todo rico, muito bem de vida, que se locupleta, se aboleta nos cargos do Estado, onde colocou o filho, o irmão, o pai a mãe, o tio. Não há um petista que não esteja aboletado em cargo público, ganhando dinheiro desses impostos que é cobrado dos contribuintes", criticou.

Por Paulo Pincel

Edição: Caio Bruno