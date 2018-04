Rios condena o castigo, mas não acredita na inocência de Lula

Ao ocupar hoje(23) a tribuna, o deputado Robert Rios (DEM), líder da Oposição, disse que, ao mesmo tempo em que realiza uma campanha defendendo a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PT do Piauí está andando o Estado com os carrascos que cassaram o mandato da ex-presidente Dilma Rousseff.

No início do seu pronunciamento, Robert Rios afirmou que não acredita na inocência do ex-presidente Lula das acusações de recebimento de propina durante o seu Governo, mas que não gosta do castigo que lhe foi aplicado pela Justiça, que foi a prisão. Ele afirmou que Lula começou a perder a inocência quando se aliou com aqueles que, no futuro, seriam os algozes do seu partido, incluindo o presidente Michel Temer.

Robert Rios declarou que Lula foi denunciado pelas elites que ele combateu e com as quais se aliou ao chegar na Presidência da República. “Não foi a oposição que prendeu o Lula ou cassou a Dilma. Foram os aliados do PT que fizeram essas coisas”, assinalou o parlamentar do DEM, que chegou a ser aplaudido durante o seu discurso.

Acrescentou Robert Rios que o PT piauiense discute agora se a senadora Regina Sousa, que, segundo ele, foi chamada injustamente de “tiazinha do café” durante o seu mandato, pode ou não se candidatar a reeleição. Referindo-se a aliados do Partido dos Trabalhadores no Estado, o deputado disse que “o Piauí deveria três tiazinhas do café como representantes no Senado e não um picareta da República”.

Por J. Barros



Ao ocupar hoje(23) a tribuna, o deputado Robert Rios (DEM), líder da Oposição, disse que, ao mesmo tempo em que realiza uma campanha defendendo a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PT do Piauí está andando o Estado com os carrascos que cassaram o mandato da ex-presidente Dilma Rousseff.



No início do seu pronunciamento, Robert Rios afirmou que não acredita na inocência do ex-presidente Lula das acusações de recebimento de propina durante o seu Governo, mas que não gosta do castigo que lhe foi aplicado pela Justiça, que foi a prisão. Ele afirmou que Lula começou a perder a inocência quando se aliou com aqueles que, no futuro, seriam os algozes do seu partido, incluindo o presidente Michel Temer.



Robert Rios declarou que Lula foi denunciado pelas elites que ele combateu e com as quais se aliou ao chegar na Presidência da República. “Não foi a oposição que prendeu o Lula ou cassou a Dilma. Foram os aliados do PT que fizeram essas coisas”, assinalou o parlamentar do DEM, que chegou a ser aplaudido durante o seu discurso.



Acrescentou Robert Rios que o PT piauiense discute agora se a senadora Regina Sousa, que, segundo ele, foi chamada injustamente de “tiazinha do café” durante o seu mandato, pode ou não se candidatar a reeleição. Referindo-se a aliados do Partido dos Trabalhadores no Estado, o deputado disse que “o Piauí deveria três tiazinhas do café como representantes no Senado e não um picareta da República”.





Texto: J. Barros

Edição: Paulo Pincel