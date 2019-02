Revista da Tropa marca início do ano Legislativo

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, deputado Themístocles Filho (MDB) realizou, na manhã desta segunda-feira (04) a tradicional revista da tropa da Polícia Militar do Estado na Av. Marechal Castelo Branco, em frente ao Palácio Petrônio Portela. A solenidade é a primeira desta segunda, que marca a abertura dos trabalhos de abertura da 19ª Legislatura.





Com a presença de 27 deputados eleitos e reeleitos, os policiais militares fizeram uma apresentação e desfile militar.

Após a revista em tropa, os parlamentares seguiram para sessão plenária com a presença do governador Wellington Dias (PT), que, em obediência a Constituição Federal, fará a apresentação da mensagem anual.

A partir desta terça-feira (5), as sessões plenárias contarão com o ritmo normal, incluindo a leitura das proposições apresentadas e pronunciamentos dos parlamentares.

Laryssa Saldanha – Edição: Katya D’Angelles