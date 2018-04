Reunião conjunta da CCJ e Administração aprova alteração na SEADPREV e concurso

Em reunião extraordinária realizada na manhã desta quarta-feira (25), as Comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e Administração analisaram e aprovaram a Mensagem º19, processo AL 16990/18, do Governo do Estado que reorganizar a estrutura das carreiras de Gestor Governamental e de Analista de Planejamento e Orçamento, fixando um prazo de impedimento para as posses, mas permitindo o aproveitamento dos aprovados no último concurso que vence no próximo dia 02 de maio. A matéria segue para aprovação em Plenário.

“Segundo a matéria, o quadro de pessoal será mantido. No mais, não há nenhum impedimento legal para a sua tramitação, por isso o meu parecer é favorável pela matéria, disse o relator na CCJ, o deputado Firmino Paulo (PP).

A matéria seguiu imediatamente para votação na Comissão de Administração, presidida pela deputada Liziê Coelho (MDB), que acolheu o parecer da CCJ.

Participaram da reunião conjunta das comissões os deputados João Madson (MDB), Liziê Coelho (MDB), Flora Izabel (PT), Gessivaldo Isaías (PRB), Robert Rios (DEM), Evaldo Gomes (PTC), Firmino Paulo (PP), Severo Eulálio (MDB), Rubem Martins (PSB) e Francisco Limma (PT). A cotação também foi acompanhada pelo presidente da Casa, deputado Themístocles Filho (MDB) e pelo secretário de Estado do Planejamento, Antonio Neto.





Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno