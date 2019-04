Retirado de pauta a audiência pública sobre a greve dos enfermeiros

Depois de uma acalorada discussão entre deputados governistas e oposicionistas, a deputada Teresa Britto (PV) retirou uma proposta darealização de audiência pública para discussão da greve dos enfermeiros e técnicos de enfermagem que estão em greve desde a manhã de terça-feira (2).



O argumento dos governistas é que ainda não existe prazo para que o Executivo possa discutir com os grevistas, sendo que a primeira reunião entre as duas partes está prevista para a tarde de hoje, na Sesapi.



“O pedido de audiência é exatamente porque não existe confiança no governo, dado o curto tempo do movimento. Vou retirar, avisando que se não houver acordo reapresentaremos o nosso pedido”, disse Teresa Britto.



O deputado Gessivaldo Isaias (PRB) apresentou projeto de lei determinando o cancelamento da vigência dos chips de celulares que tenham sido objeto de furto e roubo. Ele também apresentou projeto propondo pagamento dos danos e de multa em dobro a quem pichar o patrimônio público.



Já o deputado Severo Eulálio (MDB) pediu voto de pesar a ser encaminhado à família do economista Antonio de Pádua Araújo.



O deputado Flávio Nogueira Júnior propôs através de projeto de lei para que as casas de espetáculos aceitem o consumo de alimentos adquiridos fora de suas dependências.

O deputado Henrique Pires (MDB) propôs a normatização da segurança privada nas casas lotéricas, Correios e congêneres e pediu policiamento nas imediações da Igreja da Vila Operária nos dias de terça-feira. Ele também propôs a concessão de título de cidadania ao general Antonio Hamilton Mourão.



O deputado Oliveira Neto propôs o encaminhamento de pedido ao DER pedindo a imediata recuperação da PI 130 e a realização de uma audiência pública no âmbito da Comissão da Juventude para discutir a violência e o builling nas escolas públicas e privadas existentes no Estado do Piauí



Já o deputado Francisco Costa (PT) pediu ao diretor do Dnocs, Djalma Policarpo a realização de uma visita técnica à barragem Caldeirão, em Piripiri, e o deputado B. Sá (PP) pede ao Idepi a construção de duas passagens molhadas no riachos dos Picos e na zona rural de Arraial do Piauí.



João Madison (MDB) pede a realização de uma sessão solene, em data a ser marcada, para a comemoração dos 11 anos de funcionamento da Fundação Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão. Ele também pediu ao DER a recuperação da estrada entre José de Freitas e Lagoa Alegre do Piauí.



Durvalino Leal - Katya D'Angelles