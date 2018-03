Requerimentos solicitando melhorias no interior são lidos nesta terça-feira

Foram lidos, na manhã desta terça-feira (06) requerimentos apresentados pelos deputados estaduais. Todos os documentos solicitam melhorias para as cidades do interior do Estado.

O deputado Severo Eulálio (MDB) apresentou requerimento solicitando da Secretaria Estadual de Cidades pavimentação asfáltica para a comunidade Boqueirão do Adolfo, localizado no município de José de Freitas, numa extensão de 3km que beneficiará cerca de 110 famílias que lá residem. O deputado Dr. Pessoa (PSD) também solicitou pavimentação asfáltica. Ele quer o complemento da pavimentação da PI-112, no trecho entre as cidades de Porto e Matias Olímpio com o intuito de melhorar o acesso naquela região

Os deputados Gustavo Neiva (PSB) e Rubem Martins (PSB) apresentaram conjuntamente dois requerimentos. O primeiro foi solicitando da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico informações sobre os entendimentos com o Governo do Estado quanto a reabertura da fábrica de cimento Itapissuma, na região de Fronteiras. O segundo requerimento, solicita informações da Secretaria de Administração e Previdência informações sobre os percentuais de reajustes salariais concedidos aos policiais civis e militares do Estado nos anos de 2015, 2016 e 2017.

Já o deputado Wilson Brandão (PSB) apresentou requerimento solicitando que a Empresa de Águas e Esgotos do Piauí (Agespisa) exija da empresa prestadora de serviços que realiza obras de saneamento na zona urbana da cidade de Pedro II o imediato reasfaltamento dos trechos danificados, como na avenida principal da cidade, que espera a recomposição do asfalto há mais de um ano.

Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno