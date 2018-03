Requerimentos pedem melhorias no trânsito e nas estradas

Foram lidos nesta manhã de quinta-feira (15), no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí (Alepi), os requerimentos de alguns dos parlamentares, sendo um deles, o do deputado Júlio Arcoverde (PP), que deverá ser encaminhado ao senhor Carlos Augusto Daniel Júnior, da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Teresina (Strans).





No documento, o deputado solicita que sejam tomadas providências para a instalação de sinalização semafórica, na Avenida das Hortas entre os conjuntos Redonda e Renascença II, localizados na zona Sudeste da capital. Na justificativa, o parlamentar explica que pelo fato de a Prefeitura de Teresina está realizando intervenção na parte de mobilidade urbana da região do Grande Dirceu e, também pelo fato de que na Avenida Noé Mendes não existir acostamento, diversos acidentes vêm ocorrendo, ao longo dos anos naquele local.



Ele diz ainda que tendo ouvido a demanda da população, a Prefeitura iniciou obras de asfaltamento em vias paralelas, com o objetivo de buscar alternativas para desafogar o trânsito, transformando a via em mão única. “Com as obras quase concluídas, o novo trecho ainda não possui sinalização adequada e já vem causando grandes transtornos para os moradores, com veículos trafegando em alta velocidade e o crescente número de acidentes”, observou o deputado Júlio Arcoverde.

B.Sá (PP) – o parlamentar requereu em ofício dirigido ao governador do estado do Piauí, Wellingtons Dias e ao diretor Geral do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), senhor José Dias de Castro Neto, a recuperação da estrada vicinal, no trecho entre as cidades de Oeiras –PI e Wall Ferraz, na altura do quilômetro 20, que dá acesso as localidades Malhada Real, Riacho Fundo, Mucunã, Fazendo Graciosa e Caro Custô, município de Oeiras-PI. Ele justificou que o objetivo é melhorar o tráfego para a população que transita por esses trechos, que estão danificados e intrafegáveis, devido as fortes chuvas ocorridas na região.

Dr. Hélio (PR) – O deputado doutor Hélio (PR) apresentou requerimento dirigido ao governador do Estado, Welligton Dias e ao diretor Geral do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), senhor José Dias de Castro Neto, providências em caráter de urgência, em relação a uma cratera, situada a dois quilômetros da sede do município de Canto do Buriti – PI, trecho que interliga ao município de São Raimundo nonato, que está por obstruir completamente o tráfego.

João de Deus (PT) – O deputado apresentou voto de Pesar, pelo falecimento do senhor Tertulino José de Sousa, ocorrido no dia 11 de março de 2018. O parlamentar enfatizou que Tertulino era professor de Matemática da rede pública estadual de ensino e ex-diretor do SINTE. O Voto de Pesar foi encaminhado à viúva, residente no bairro Cidade nova, em Teresina.





Marden Menezes (PSDB) - Foi lido durante a sessão desta quinta-feira (15), o projeto de lei, do deputado Marden Menezes (PSDB), que dispõe sobre a identidade estudantil para alunos matriculados na rede pública estadual. O parlamentar justifica dizendo que todos os alunos matriculados regularmente na rede pública estadual de ensino, tem direito a identificação estudantil, através da cédula de identidade própria, livre de qualquer ônus, a ser expedida pelo Poder Público Estadual, diretamente ou através de convênios com entidades devidamente autorizadas. No artigo 2 o parlamentar ressalta que o Poder Executivo Estadual, através da Secretaria Estadual de Educação, reservará em seu orçamento anual, os recursos específicos, que abordam totalmente os custos com a preparação, confecção e distribuição do documento. “A cédula de identidade estudantil qualifica o estudante e permite ainda, por lei, o acesso a benefícios tais como o pagamento de meia passagem no transporte coletivo e meia entrada em espetáculos culturais. A presente propositura visa portanto, corrigir uma enorme falha no sistema atual”, justifica o deputado Marden Menezes.





Lindalva Miranda - Edição : Katya D’Angelles