Foram apenas lidos na sessão de hoje (06) da Assembléia os requerimentos:





Dr. Hélio (PR) - solicitou do secretário de Educação, Ellem Gera, reforma da Unidade Escolar Ricardo Augusto Veloso, no município de Luis Correia.

Ziza Carvalho (PT) - requereu Secretaria de Saúde a implantação de uma academia de saúde no município de Bonfim do Piauí;





Warton Lacerda (PT) - solicitoi da Secretaria de Infraestrutura, Janaina Marques, a pavimentação asfáltica das principais ruas da cidade de Jatobá do Piauí. Também de autoria do deputado Warton Lacerda, solicitação ao governador Wellington Dias e ao presidente da FUNDESPI, Clemilton Queiroz, a construção do estádio de futebol em Jatobá do Piauí;

Severo Eulálio (MDB) - solicitou à Anatel, para a instalação de uma torre de telefonia móvel/internet no povoado Riachão, localizado a 15 quilômetros da cidade de Itainópolis.





DOIS MINUTOS





Usando o tempo de dois minutos, o deputado Gustavo Neiva (PSB) voltou a falar sobre as visitas da Comissão de Saúde da Assembleia aos hospitais regionais, reconhecendo a regularidade constatada no hospital de Esperantina. Contudo, ele levantou suspeita de partidarização na distribuição dos recursos do co-financiamento, com base em informação da prefeita de Esperantina, Vilma Amorim (PT), de que lá o repasse estaria em dia, enquanto que outros estão atrasados. Ele citou matéria da imprensa, noticiando que o repasse do co-financiamento à Prefeitura de Teresina estaria R$ 26 milhões atrasados. Ele informou que em Esperantina a prefeita é do PT.