Relator estabelece prazo para apresentação de emendas a LDO

Deputado Franzé Silva anuncia data de emendas para a LDO

Durante os pequenos avisos da sessão plenária desta quarta-feira (12), na Assembleia Legislativa, o deputado Franzé Silva (PT) registrou a audiência pública realizada hoje na Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação, que discutiu a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020. Franzé pediu atenção aos deputados estaduais quanto à data para apresentação de emendas à LDO.

Segundo Franzé, relator do PLDO/2020, os deputados estaduais tem até o dia 19 de junho para propor emendas ao projeto. No dia 26 de junho, será apresentado o relatório final na Comissão de Finanças e, caso aprovado, a matéria seguirá para votação em Plenário.

O deputado Ziza Carvalho (PT) também se pronunciou para parabenizar a cidade de Inhuma, que comemora quinta-feira (13), os 65 anos de emancipação. O deputado também confirmou sua participação nas comemorações do município.

Para registrar o Dia dos Namorados, o deputado Ziza Carvalho parabenizou todos os "amantes" e declamou trecho do "Soneto do Amor Total", de Vinícius de Moraes.

Laryssa Saldanha - Ediçãop: Katya D'Angelles

Laryssa Saldanha - Ediçãop: Katya D'Angelles