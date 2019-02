Reeleitos prometem manter atuações

Os 23 deputados reeleitos no último pleito estão dispostos a manter o mesmo pique de trabalho que os levaram a vencer mais uma eleição, que se resumem a apresentar emendas e projetos voltados para as áreas de saúde, educação, esportes e infraestruturas.

O deputado José Santana(MDB) disse que neste segundo mandato vai manter a atuação no trato de projetos e ações voltadas para asa crianças e adolescentes. “Vamos procurar ajudar a assistência social de modo geral e ampliar a atenção”, disse Santana.

O deputado Hélio Isaias (Progressistas) vai concentrar sua atuação no parlamento estadual, através de um grupo formado para ajudar o Executivo na elaboração de projetos e leis de interesse social. Estando no quinto mandato, Isaias disse que espera contribuir, - junto com seu grupo que é liderado pelo deputado Fernando Monteiro – com as mudanças neste momento de transformação.”.

Também no quinto mandato, o deputado Mardem Meneses(PSDB) diz que mantém a expectativa de contribuir para o bem do nosso Estado. “Vou procurar continuar sendo um parlamentar atuante, mantendo a atuação crítica do nosso grupo da oposição.”, disse Mardem.

Já o deputado Severo Eulálio(MDB) também quer continuar atuando com a mesma disposição, neste segundo mandato. “Vamos continuar levando benfeitorias para as cidades nos setores da educação, saúde, segurança e infraestruturas. A expectativa é de mantermos uma relação propositiva com o Poder Executivo”, disse Severo.

Edmundo Moreira - Edição: Katya D'Angelles