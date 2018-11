Receita Federal completa 50 anos e ganha homenagem do Legislativo

A Assembleia Legislativa realizou, hoje (20), sessão solene em homenagem à Receita Federal do Brasil pelo transcurso de seus 50 anos de fundação. A proposição da homenagem foi apresentada pelo presidente do Legislativo, deputado Themístocles Filho (MDB).



Ex-delegados estaduais da Receita Federal foram agraciados com placas de menção honrosa durante a solenidade que foi bastante prestigiada por autoridades e servidores do órgão.

Themístocles Filho convidou para integrar a mesa de honra, dentre outros, o secretário estadual de Planejamento, Antonio Neto, representando o governador Wellington Dias, o superintendente da Receita Federal no Piauí, Eudimar Alves Ferreira, o desembargador Edvaldo Moura, representando o Tribunal de Justiça do Piauí, o empresário e ex-deputado federal constituinte Jesus Elias Tajra, que foi servidor da Receita Federal, e o major Marcos Paulo, representando o 25º Batalhão de Caçadores.

Após a execução o Hino Nacional do Brasil pelos alunos do Projeto Música para Todos, Themístocles Filho disse que a sessão solene em homenagem à Receita Federal era o reconhecimento aos relevantes serviços prestados pela instituição ao Piauí e ao Brasil, assinalando que a Alepi tem o compromisso de colaborar com o fortalecimento do órgão, que, segundo ele, tem a missão de realizar a administração tributária com justiça social e respeito ao cidadão.

Em seguida, o superintendente da Receita Federal no Piauí, Eudimar Alves, afirmou que a instituição é sólida, moderna e inovadora e vem administrando a arrecadação de tributos que garantem o financiamento das políticas públicas que visam melhorar a vida da população. Ele agradeceu a homenagem prestada pela Assembleia Legislativa à Receita Federal.

Eudimar Alves prestou ainda homenagem aos servidores que exerceram a atividade de delegado da Receita Federal no Piauí com a entrega de uma placa de menção honrosa. Falando em nome dos agraciados, o ex-delegado Sigefredo Gondim agradeceu a homenagem e fez um relato histórico da instalação e funcionamento da Receita Federal no Brasil e no Piauí.

O superintendente Eudimar Alves entregou ao presidente da Alepi, deputado Themístocles Filho, um livro que narra a história da administração tributária brasileira. Themístocles Filho agradeceu o presente e disse que o livro fará parte da biblioteca da Alepi.

A sessão solene foi encerrada com a execução do Hino do Piauí pelos alunos do Projeto Música para Todos e, em seguida, todos os presentes foram convidados a participar de um coquetel no Salão Nobre Deputada Francisca Trindade.



Themístocles Filho convidou para integrar a mesa de honra, dentre outros, o secretário estadual de Planejamento, Antonio Neto, representando o governador Wellington Dias, o superintendente da Receita Federal no Piauí, Eudimar Alves Ferreira, o desembargador Edvaldo Moura, representando o Tribunal de Justiça do Piauí, o empresário e ex-deputado federal constituinte Jesus Elias Tajra, que foi servidor da Receita Federal, e o major Marcos Paulo, representando o 25º Batalhão de Caçadores.



Após a execução o Hino Nacional do Brasil pelos alunos do Projeto Música para Todos, Themístocles Filho disse que a sessão solene em homenagem à Receita Federal era o reconhecimento aos relevantes serviços prestados pela instituição ao Piauí e ao Brasil, assinalando que a Alepi tem o compromisso de colaborar com o fortalecimento do órgão, que, segundo ele, tem a missão de realizar a administração tributária com justiça social e respeito ao cidadão.



Em seguida, o superintendente da Receita Federal no Piauí, Eudimar Alves Ferreira, afirmou que a instituição é sólida, moderna e inovadora e vem administrando a arrecadação de tributos que garantem o financiamento das políticas públicas que visam melhorar a vida da população. Ele agradeceu a homenagem prestada pela Assembleia Legislativa à Receita Federal.



Eudimar Alves prestou ainda homenagem aos servidores que exerceram a atividade de delegado da Receita Federal no Piauí com a entrega de uma placa de menção honrosa. Falando em nome dos agraciados, o ex-delegado Sigefredo Gondim agradeceu a homenagem e fez um relato histórico da instalação e funcionamento da Receita Federal no Brasil e no Piauí.



O superintendente Eudimar Alves entregou ao presidente da Alepi, deputado Themístocles Filho, um livro que narra a história da administração tributária brasileira. Themístocles Filho agradeceu o presente e disse que o livro fará parte da biblioteca da Alepi.



A sessão solene foi encerrada com a execução do Hino do Piauí pelos alunos do Projeto Música para Todos e, em seguida, todos os presentes foram convidados a participar de um coquetel no Salão Nobre Deputada Francisca Trindade.





Por J.Barros

Edição: Paulo Pincel