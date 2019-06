Realizada aula inaugural sobre laboratório Maria da Penha

Aconteceu hoje (12), no Cine-Teatro da Assembleia Legislativa, a aula inaugural do programa Laboratório Maria da Penha, do Ministério Público do Estado do Piauí, Secretaria de Políticas Públicas Para as Mulheres e instituições de ensino superior. O auditório ficou lotado de jovens, a maioria mulheres e várias pessoas fizeram uso da palavra, entre elas o promotor do Ministério público, Francisco de Jesus, Luciana Farias, presidente do Conselho Municipal Dos Direitos Da Mulher de Teresina e Sinara Veras, uma das coordenadoras do laboratório Maria da Penha.



Durante a breve explanação, Sinara falou sobre as atividades do Laboratório, que já completou oito anos de sua fundação. Ela disse que tudo o que é tratado sobre a lei Maria da Penha, como a violência doméstica, corre em segredo, uma vez que as pessoas que sofrem discriminação não querem aparecer publicamente. Ela concluiu sua fala informando que as atividades do laboratório não tomarão o tempo dos alunos no período das férias.



Raimundo Cazé - Edição: Caio Bruno