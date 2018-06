Reajuste de 2,95% para servidores é aprovado em plenário

Os Projetos de Lei 32/18 e 33/18 do Poder Executivo que dispõem sobre a concessão de reajuste salarial de 2,95% para professores, servidores da Secretaria de Educação, policiais militares e civis, agentes penitenciários, bombeiros militares, auditores e procuradores do Estado foram aprovados, na sessão plenária de hoje (21) da Assembleia Legislativa.





Os deputados Robert Rios (DEM), líder da Oposição, Marden Menezes (PSDB), Dr. Pessoa (SD) e Rubem Martins (PSB) votaram contra as proposições que foram aprovadas em primeira e segunda discussões.





Ao discutir o PL 33/18, o deputado Marden Menezes disse que a votação da matéria estava prejudicada porque o Diário Oficial do Estado já havia publicado a Lei 7131/18 que trata do aumento nos salários dos professores e trabalhadores em educação básica. “Como a Assembleia não pode votar uma lei com o mesmo teor este ano, declaro o meu voto contra a proposição”, afirmou ele.





Em seguida, Robert Rios, Dr. Pessoa e Rubem Martins, também, declararam voto contrário ao Projeto de Lei. Os professores ocuparam os corredores da Assembleia Legislativa e as galerias do plenário para protestar contra a votação da matéria.





Ainda na sessão desta manhã, os deputados aprovaram em primeira e segunda discussões o Projeto de Lei Complementar 08/18 do Poder Judiciário que dispõe sobre a criação do cargo de juiz auxiliar da Vice-Corregedoria Geral de Justiça e reformula a composição do Conselho de Administração do Fermojupi (Fundo de Modernização do Poder Judiciário do Piauí).





Na primeira discussão da matéria, 24 deputados votaram a favor do PLC do Poder Judiciário, um parlamentar votou contra e cinco estavam ausentes da sessão plenária. Na segunda discussão, 23 votaram favoráveis, um votou contra e seis estavam ausentes do plenário. As proposições aprovadas esta manhã seguirão agora para sanção pelo governador Wellington Dias.







J. Barros - Edição: Katya D'Angelles