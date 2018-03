Quatro lideranças assinam ficha de filiação ao PTC

Em evento hoje (26) no plenarinho da Assembleia Legislativa, sob a presidência do deputado Evaldo Gomes (PTC) quatro lideranças políticas assinaram a ficha de filiação do partido para as próximas eleições.

Assinaram a ficha de filiação o deputado Henrique Rebelo, que trocou o PT e foi para o PTC. Francis Lopes deixou o PRP pelo PTC. O dedeputado Antônio Félix deixou o PSD pelo PTC. O ex-deputado Tererê deixou o PSDB pelo PTC.

Participaram da solenidade de filiação partidária o deputado Themístocles Filho, presidente da Assembleia Legislativa, senador Ciro Nogueira, vereador Jeová Alencar, presidente da Câmara Municipal de Teresina, deputados João de Deus (PT), Dr. Pessoa (Solidariedade), Júlio Arcoverde (DEM) e Severo Eulálio (MDB).

Evaldo Gomes na abertura da solenidade registrou a presença do senador Ciro Nogueira e garantiu apoio político por parte do seu partido nas próximas eleições. Agradeceu a presença de várias lideranças partidárias na solenidade.

O deputado lembrou que, há exatamente 11 anos, no dia 26 de março, o PTC foi reconstruído no Estado do Piauí.

Emerson Brandão - Edição: Caio Bruno