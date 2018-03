PTC realiza filiações no plenarinho da Assembleia

Em evento hoje (26) no plenarinho da Assembleia Legislativa, sob a presidência do deputado Evaldo Gomes (PTC) quatro lideranças políticas assinaram a ficha de filiação do partido para as próximas eleições. Assinaram a ficha de filiação o deputado Henrique Rebelo, que trocou o PT e foi para o PTC. Francis Lopes deixou o PRP pelo PTC. O dedeputado Antônio Félix deixou o PSD pelo PTC. O ex-deputado Tererê deixou o PSDB pelo PTC.

Participaram da solenidade de filiação partidária o deputado Themístocles Filho (MDB), presidente da Assembleia Legislativa, senador Ciro Nogueira, vereador Jeová Alencar, presidente da Câmara Municipal de Teresina, deputados João de Deus (PT), Dr. Pessoa (Solidariedade), Júlio Arcoverde (DEM) e Severo Eulálio (MDB).

Evaldo Gomes na abertura da solenidade registrou a presença do senador Ciro Nogueira e garantiu apoio político por parte do seu partido nas próximas eleições. Agradeceu a presença de várias lideranças partidárias na solenidade. O deputado lembrou que, há exatamente 11 anos, no dia 26 de março, o PTC foi reconstruído no Estado do Piauí. Com as novas filiações e o seu crescimento o Partido Trabalhista Cristão tem capacidade de sair, nas próximas eleições, com uma chapa pura.

“O Partido está totalmente desde as eleições de 2014 e mais ainda desde quando assumi a presidência no Piauí, há 11 anos. Nós buscamos o diferencial e a confiança que o povo deposita no PTC nos dá a certeza de um bom desempenho nas próximas eleições”, disse Evaldo Gomes.

“Numa chapa majoritária alguns partidos tem que ceder e o apoio do PTC nestas eleições é para o deputado Themístocles Filho na vaga de vice-governador. Peço desculpas ao senador Ciro Nogueira”, completou o parlamentar.

Em resposta a afirmação do deputado estadual, o senador Ciro Nogueira presidente na solenidade afirmou não estranhar o apoio. “O deputado Evaldo cresce no meu conceito por estar ao lado de Themístocles, que é um nome forte e de respeito no Piauí”, disse o senador.

Themístocles agradeceu o apoio do PTC e do deputado Evaldo Gomes. “Agradeço ao Evaldo que tem sido um amigo nas horas mais difíceis. E assim como ele, o Governador Wellington Dias também sabe que tem um amigo aqui nesta Casa. Em vários momentos levantei a mão para defender o Governo na Assembleia”, lembrou Themístocles.

Larissa Saldanha /Emerson Brandão - Edição: Caio Bruno