Projetos que alteram Corpo de bombeiros serão votadas na semana que vem

As mensagens nº 31 e 32 do Governo do Estado que alteram e revogam leis que dispõe sobre a organização, criação e promoção no Corpo de Bombeiros Militar estavam na pauta da Comissão de Constituição e Justiça para serem votadas nesta terça-feira (19). Porém, como não houve consenso entre os parlamentares, os deputados Marden Menezes (PSDB) e Gessivaldo Isaías (PRB) pediram vistas das matéria, que devem voltar à discussão na CCJ na próxima reunião, que acontece no dia 26 de junho.

Uma audiência pública também está marcada para o dia 27 de junho para que os Projetos sejam debatidos com o Corpo de Bombeiros, Governo do Estado e entidades interessas.

“Essas matérias estão causando uma enorme comoção em todo o Corpo de Bombeiros do Piauí. Um dos pontos principais criticados pela categoria é a possibilidade real de redução do efetivo dos bombeiros do nosso Estado”, disse o deputado Marden Menezes ao pedir vistas da matéria. Ele ainda acrescentou que o efetivo disponível hoje é metade do número de bombeiros que o Estado realmente precisaria para atender suas demandas.

O deputado Gessivaldo Isaías, que também pediu vistas da matéria, declarou seu voto contrário caso o processo não esteja em consenso junto aos bombeiros do Estado. “Recebi muitos representantes do Corpo de Bombeiros que pediram total atenção nessas matérias”, disse.

O deputado Robert Rios (DEM) que também participou da reunião da CCJ pediu novamente que as matérias fossem rejeitadas pela Casa uma vez que, segundo ele, vão de encontro com a Lei Federal que trata das organizações das Polícias Militares. “Essas matérias são totalmente inconstitucionais. Uma legislação federal não pode se submeter a uma estadual”, disse Rios.

O relator das matérias na Comissão, deputado Firmino Paulo (PP), defendeu seu voto favorável pela tramitação. “Fizemos um análise profunda da matéria e buscamos se ela afrontava tanto a Constituição Federal quanto a Estadual, o que não aconteceu. Nosso parecer não tem nenhum vício sobre essa questão e estamos focados na constitucionalidade das matérias”, defendeu.

As matérias devem ser devolvidas pelos deputados Marden Menezes e Gessivaldo Isaías na próxima reunião da Comissão de Constituição e Justiça com seus pareceres.

Concessão





A mensagem do Governo nº 27, que pede autorização para concessão de uso de imóvel pertente ao patrimônio imobiliário do Estado para a Prefeitura da cidade de Uruçuí para a construção da Casa de Cultura do município também esteva na pauta da CCJ. A matéria foi cedida em vistas ao deputado Gessivaldo Isaias, assim como o Projeto de Lei de autoria do deputado Luciano Nunes que reconhece como de utilidade pública a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Piauí.

Veículos Roubados





Como extrapauta, o Projeto de Lei nº 38 de autoria do deputado Robert Rios também foi votado e aprovado na CCJ nesta terça-feira. A matéria pede que seja divulgado no site oficial da Secretaria de Segurança do Estado sobre veículos furtados, roubados e recuperados. O relator, deputado Fábio Novo (PT) disse que a matéria é de grande relevância para a população. “O autor foi muito feliz quando embasou o Projeto levantando a questão da superlotação dos pátios de apreensão de veículos em que muitas vezes os proprietários não vão buscar seus veículos por não terem conhecimento de que foram recuperados”, disse Fábio Novo.

Participaram da reunião da Comissão de Constituição e Justiça o presidente, deputado João Madson (MDB), Marden Menezes (PSDB), Firmino Paulo (PP), Nerinho (PTB), Robert Rios (DEM), Francisco Limma (PT), Flora Izabel (PT), Wilson Brandão (PP), Gessivaldo Isaías (PRB), Liziê Coelho (MDB), Fábio Novo (PT), Severo Eulálio (MDB), Evaldo Gomes (PTC), Dr. Pessoa (SD) e Zé Santana (MDB).

Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno