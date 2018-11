Projetos de Resolução que pede o fim da reeleição é lido na Alepi

No pequeno expediente da sessão ordinária desta quinta-feira (22), foram lidos dois Projetos de Resolução, um requerimento e um ofício do Secretário de Saúde.

O primeiro Projeto lido foi o de autoria do deputado João Madson (MDB), que altera o Artigo 6º da resolução nº 429, de 15 de dezembro de 2010 do Regime Interno da Assembleia Legislativa e altera a Resolução n 469 de 02 de setembro de 2015. O Projeto prevê o fim da reeleição na presidência da Assembleia Legislativa do Estado. De acordo com a proposta, o presidente que será eleito no pleito de fevereiro de 2019, não poderá ser reeleito.

Após leitura no Plenário, a proposta segue para análise na Comissão de Constituição e Justiça da Casa e, caso aprovada, volta para votação em Plenário.

Posse do Governador – O deputado Francisco Limma (PT), líder do Governo na Casa, também apresentou Projeto de Resolução que altera o horário da posso do Governador do Estado, que acontecerá no dia 01 de janeiro de 2019. A posse que deveria acontecer às 8h, caso o Projeto de Resolução seja aprovado na Casa, deve acontecer em horário estabelecido pela Mesa Diretora.

Requerimento – Já a deputado Flora Izabel (PT) apresentou requerimento solicitando a realização de uma audiência pública nas Comissões de Energia e Mineração, Infraestrutura e Política Econômica e da Administração Pública e Política Social para discutir a situação da CEPISA/Eletrobras do Piauí e dos trabalhadores da empresa.

A deputada justifica a realização da audiência dizendo que os trabalhadores estão passando por uma situação muito grave, uma vez que a empresa Equatorial está sendo acusada de demitir vários servidores e fechar escritórios na região dos Cerrados.

Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno



Por Laryssa Saldanha

Edição: Caio Bruno