Projeto quer fixar profissionais da saúde no interior do Estado

O deputado Marden Menezes (PSDB) apresentou hoje (22) um indicativo de projeto de lei propondo incentivos para a fixação dos profissionais da saúde nos territórios para os quais foram aprovados em concurso público ou processo seletivo. Segundo ele, a proposta foi baseada em estudo técnico realizado pelo Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí.

“Estamos propondo a criação de gratificação de incentivo para que os médicos possam se fixar no interior e acreditamos que isso possa modificar o panorama da saúde pública nas áreas territoriais. Inclusive o Tribunal de Justiça já dispõe de um instrumento semelhante para que os juízes possam morar nas comarcas na qual estão servindo”, frisou.

Marden diz que é comum algum tipo de interferência, inclusive política, no interior. “O nosso projeto está aberto à subscrição dos demais parlamentares para que seja reconhecida a importância da saúde pública no interior. A parte seguinte será a dos debates para que a nossa proposta esteja devidamente formatada nas comissões e possa ser votada nas comissões”, afirmou.

Durvalino Leal - Edição: Caio Bruno