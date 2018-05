Projeto institui prêmio no Dia Internacional da Mulher

Através do Projeto de Resolução nº 02, de 2018, a deputada Flora Izabel (PT)quer instituir o “Prêmio Mulher Destaque” no Estado do Piauí, para homenagear todas as profissionais que se destacarem pelos seus serviços nas mais diversas áreas com o objetivo de valorizar a mulher piauiense.

A homenagem deverá acontecer anualmente, dia 15 de fevereiro, em Sessão Solene na Assembleia legislativa. Conforme o parágrafo único as homenageadas serão escolhidas através de cada deputado.

Cada mulher homenageada receberá na forma de medalha, placa ou troféu. Serão escolhidas as mais destacadas profissionais dos diversos setores de atividades. Lei semelhante foi aprovada na Câmara Municipal de Teresina. As mulheres são homenageadas, em Sessão Solene, à noite.

Flora Izabel na justificativa informa que, “o Projeto de Resolução” busca homenagear às mulheres do Estado do Piauí na semana que se comemora o Dia Internacional da Mulher pela sua importância nos diversos segmentos da sociedade local.

Emerson Brandão