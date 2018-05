Projeto institui gratificação aos médicos do interior

Com o objetivo de combater a baixa resolutividade no interior e buscar a fixação no local de trabalho, o deputado Marden Menezes (PSDB) apresentou na Assembleia Legislativa o Projeto Indicativo nº 05, de 22 de maio desse ano. Trata-se de uma gratificação de estímulo para o processo seletivo do quadro de médicos. Trata-se da gratificação de estímulo a interiorização de serviço.

O valor será calculado sobre o vencimento básico do cargo de médico plantonista, de 24 horas, dividido em 10, 15 e 20% conforme classe a qual o médico pertencer de acordo com o plano de salários.

A vantagem também seria concedida quando o servidor estiver afastado em virtude de participação em programa de treinamento ou em outros eventos, a exemplo de férias, licença prêmio, licença para tratamento de saúde, licença prêmio, tratamento de saúde, licença por acidente em serviço, licença para desempenho de mandato classista e licença à gestante.

No parágrafo único do projeto consta que, “é vedado o pagamento do benefício ao servidor que estiver afastado por motivo de faltas ao serviço, injustificadas”. Também nos casos da nomeação para cargo em comissão, ou em caso de remoção, que envie o servidor para outra localidade, a extinção da vantagem será automática.

Segundo Maden Menezes, “a finalidade é combater a baixa resolutividade e buscar a fixação do médico no interior do Estado do Piauí”. Também buscar o reforço do sistema de controle e gestão de transferências do profissional, antes do prazo do estágio probatório. A proposta será discutida e votada na Comissão de Constituição e Justiça, depois, caso seja aprovada, irá a votação no plenário do legislativo estadual.





Emerson Brandão – Edição Katya D’Angelles