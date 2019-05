Projeto de Lei torna obrigatória presença de fisioterapeutas nas UTIs do Piauí

Um Projeto de Lei de autoria do deputado estadual Fábio Novo (PT) defende a permanência e obrigatoriedade do profissional fisioterapeuta nas Unidades de Terapia Intensiva – UTIs do Piauí. O projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa e seguiu para a sanção do governador do Estado, Wellington Dias. “A medida ajuda a salvar vidas, humaniza o atendimento, gera empregos e reduz os gastos em saúde”, afirma o deputado Fábio Novo.

A lei se estende às UTIs adulto, neonatal e pediátrica, de hospitais, clínicas públicas, privadas e filantrópicas, que devem garantir, no mínimo, a presença de um fisioterapeuta para cada 10 leitos, durante 24 horas. O projeto destaca ainda que os profissionais que irão atuar nessas unidades devem ter especialidade na área de Fisioterapia em Terapia Intensiva. Após a sanção, os estabelecimentos terão 180 dias para se adequar às novas regras.

A especialidade do Fisioterapeuta em Terapia Intensiva é reconhecida e disciplinada pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO. Junto aos pacientes internados nas UTIs, esses profissionais atuam na realização de várias ações, incluindo protocolos de prevenção a diversas complicações clínicas, como pneumonia e lesões traumáticas.

“Nas Unidades de Terapia Intensiva, o fisioterapeuta tem um papel fundamental e de extrema importância no cuidado a pacientes, atuando na prevenção e/ou tratamento das disfunções de diversos sistemas, reduzindo comorbidades e mortalidade. Com isso, melhoramos a qualidade da assistência, reduzimos tempos de internação e também impactamos na redução dos gastos, conforme aponta as pesquisas. É um avanço para toda a categoria e para a Saúde do Piauí”, afirma o presidente eleito do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – Crefito 14, Rodrigo Amorim.

Ascom Parlamentar - Edição: Katya D'Angelles