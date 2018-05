Projeto de Lei dispensa alvará para funcionamento de templo religioso

A deputada Flora Izabel (PT) apresentou o Projeto de Lei 34/2018, que foi lido no pequeno expediente da sessão plenária de hoje(10), que trata sobre a dispensa de alvará ou de qualquer outro tipo de licenciamento para o funcionamento de templo religioso no Piauí. A proposição prevê ainda a proibição de limitação geográfica para a instalação dos templos.

Também, foram lidos na sessão desta manhã, Projetos de Lei de Flora Izabel e do deputado Georgiano Neto (PSD) que dispõem sobre o reconhecimento de utilidade pública da Associação Solidária pela Vida (Aspvida), sediada em Teresina, e da Associação dos Produtores de Canto da Várzea e Região da Grande Serra de Atalaia, em Picos. As matérias seguirão agora para apreciação pela Comissão de Constituição e Justiça.

Por sua vez, o deputado Wilson Brandão (PP) apresentou requerimento pedindo à Superintendência Regional do Banco do Brasil informações sobre a agência da instituição em Piracuruca, no Norte do Estado. Ele disse que o funcionamento da agência do BB é de grande importância para a continuidade dos negócios realizados naquele município.

J. Barros - Edição: Caio Bruno

