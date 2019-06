Projeto da LDO prevê a redução do déficit da Previdência do Estado em 2020

O deficit da Previdência no Piauí diminuirá de R$ 1,1 bilhão para R$ 900 milhões em 2020 no Piauí, disse, hoje (12), o superintendente do Tesouro Estadual, Antonio Luis de Sousa, durante audiência pública realizada na Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação para debater o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) do próximo ano, que se encontra em tramitação na Assembleia Legislativa.

A reunião, que foi presidida pelo deputado Nerinho (PTB), contou com a participação dos deputados Franzé Silva (PT), relator do PLDO/2020, Henrique Pires (MDB), Evaldo Gomes (Solidariedade), Oliveira Neto (cidadania) e Cícero Magalhães (PT), do Superintendente da Secretaria Estadual de Planejamento, Vagner Ximenes, e do presidente do Sindicato dos Policiais Civis e Agentes Penitenciários do Piauí, Constantino Júnior, dentre outros.

Ao falar no início da audiência pública, o deputado Franzé Silva disse que a reunião era importante porque os parlamentares tomariam conhecimento mais aprofundado do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias que norteará a elaboração do Orçamento do Estado para 2020.

Em seguida, o superintendente da Seplan, Vagner Ximenes, afirmou que a PLDO define as metas e as prioridades do Governo do Estado para 2020, assinalando que o governador Wellington Dias recomendou a equipe técnica que trabalhe para que o Piauí tenha um IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) correspondente a 0,80 pontos, numa escala de 0 a 1 ponto definida pela Organização das Nações Unidas (ONU). Vagner Ximenes afirmou que o PLDO prevê receita total de R$ 11,8 bilhões e despesa total de R$ 11,8 bilhões, o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de 2,50 por cento euma dívida consolidada líquida de R$ 4,6 bilhões.

A audiência pública contou com a presença de um grande número de aprovados no concurso para a Polícia Civil realizado pela Secretaria de Segurança Pública no início deste ano. Os concursados reivindicaram aos parlamentares e aos técnicos do Governo a homologação do concurso e a convocação dos aprovados para realização do curso de formação.

Por J. Barros

O deficit da Previdência no Piauí vai diminuir dos atuais R$ 1,1 bilhão para R$ 900 milhões em 2020 no Piauí, segundo o superintendente do Tesouro Estadual, Antonio Luis Soares Santos, durante audiência pública realizada nesta quarta-feira (12), na Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação. A audiência discutiu o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) do próximo ano, que se encontra em tramitação na Assembleia Legislativa.



A reunião, que foi presidida pelo deputado Nerinho (PTB), contou com a participação dos deputados Franzé Silva (PT), relator do PLDO/2020, Henrique Pires (MDB), Evaldo Gomes (Solidariedade), Oliveira Neto (Cidadania) e Cícero Magalhães (PT), além do superintendente da Secretaria Estadual de Planejamento, Vagner Ximenes, e do presidente do Sindicato dos Policiais Civis e Agentes Penitenciários do Piauí, Constantino Júnior.



Ao falar no início da audiência pública, o deputado Franzé Silva disse que a reunião era importante para que os parlamentares tomassem conhecimento com maior profundidade da Lei de Diretrizes Orçamentárias que norteará a elaboração do Orçamento do Estado para 2020, que chega à Casa no segundo semestre.



Em seguida, o superintendente da Seplan, Vagner Ximenes, explicou que a PLDO define as metas e as prioridades do Governo do Estado para 2020, assinalando que o governador Wellington Dias recomendou a equipe técnica que trabalhe para que o Piauí tenha um IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) correspondente a 0,80 pontos, numa escala de 0 a 1 ponto definida pela Organização das Nações Unidas (ONU).



Vagner Ximenes afirmou que o PLDO prevê receita e fixa a despesa total do Estado em R$ 11,8 bilhões; o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) em 2,5% por cento e a dívida consolidada líquida em R$ 4,6 bilhões.



A audiência pública contou com a presença de um grande número de aprovados no concurso da Polícia Civil, realizado pela Secretaria de Segurança Pública no início deste ano. Os concursados reivindicaram aos parlamentares e aos técnicos do Governo a homologação do concurso e a convocação dos aprovados para realização do curso de formação.



J.Barros - Edião: Katya D'Angelles