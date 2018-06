Projeto cria o Dia do Profissional da Fiscalização Agropecuária

O deputado Rubem Martim (PSB) apresentou à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, o Projeto de lei que cria o Dia do Profissional da Fiscalização Agropecuária no Estado do Piauí. A data será comemorada sempre no dia 26 de agosto de cada ano. A proposta seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça.

Na justificativa, Rubem Martins explica que essa é uma homenagem aos servidores que integram as categorias de fiscal estadual agropecuário, técnico estadual de fiscalização agropecuária, técnico de apoio administrativo e auxiliar operacional de serviços.

Rubem Martim destaca também a importância da criação da Agência de Defesa Agropecuária, instituída pela lei nº 5.491, de 26 de agosto de 2005 e regulamentada pelo Decreto 12.074 de 30 de janeiro de 2006.

A defesa sanitária, animal e vegetal, assim como a segurança alimentar da população, é fator preponderante no desenvolvimento do Piauí e a fiscalização pela Adapi assegura aos piauienses a proteção em saúde pública, a manutenção do status sanitário animal e vegetal, garantindo o acesso aos mercados internos e externos dos produtos agropecuários e derivados produzidos no Piauí.

Emerson Brandão

Emerson Brandão - Edição: Paulo Pincel