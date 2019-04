Projeto cria a semana estadual da luta contra a depressão

A deputada Teresa Britto (PV) anunciou hoje (15) que vai apresentar ainda esta semana um projeto de lei criando a semana estadual da luta contra a depressão. Para ela, a doença é confundida com preguiça ou má vontade, mas trata-se um sofrimento pesicológico que resulta em angústia e até suicídio.

“O Brasil é segundo das Américas em casos de depresssão e só perde para os Estados Unidos. Se for dignosticada no início a doença pode ser controlada, mas muitas vezes nem mesmo a família compreende. Temos que fazer a prevenção para evitar mais conseqüências, pois esse é um sofrimento silencioso”, afirmou.

O deputado Br. Délio disse que no mundo todo são registrados um alto ídice de suicídios. “No Brasil ocorre um incêndio a cada 45 minutos e no mundo acontece um suicídio a cada dois segundo. “Isso é uma epidemia, um caso de saúde pública. É preciso medidas para evitar isso”, disse.

Durvalino Leal - Edição: Katya D'Angelles