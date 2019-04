Projeto Um Novo olhar para o Piauí ressalta belezas das cachoeiras do Estado

Com o projeto “Um Novo olhar para o Piauí”, o deputado estadual Fábio Novo (PT), está percorrendo a região Norte do Estado, visitando as cachoeiras espalhadas por vários municípios piauienses. A ideia é filmar, fotografar e criar um acervo para divulgar essas belezas naturais, desconhecidas pelos próprios piauienses. O deputado defende a implantação de um circuito das cachoeiras.

“A cachoeira da Pedra Negra é a porta deste circuito que começa em Campo Maior e vai até o Cânion do Rio Poti, em Buriti dos Montes, passando pelas cachoeiras de Juazeiro do Piauí e Castelo do Piauí como a das Arraias, do Covão, do Tingidor e outras”, diz o deputado.

Fábio Novo disse que pretende destinar emendas parlamentares para estruturação e revitalização de cachoeiras piauienses. “Já para 2019, irei destinar emendas parlamentares para 6 cachoeiras do Norte piauiense, já servindo como pontapé para futuros investimentos. Entre elas estão a cachoeira das Arraias em Juazeiro do Piauí, a de Santo Antonio em São Félix do Piauí e a da Pedra Negra em Campo Maior”, completa.

Durante o projeto, entre as cachoeiras que já foram visitadas está a cachoeira Bota-fora, em Piripiri, do Engenho Velho, em Cocal da Estação, Formosa, em União, Santo Antônio, em São Félix do Piauí, Covão, Arrais e Tingidor, em Juazeiro do Piauí, cachoeira da Bica, em Sigefredo Pacheco e a maior cachoeira do Piauí, a Urubu Rei, de Pedro II. Todo esse material, em vídeo e fotografias, está sendo divulgado nas redes sociais do deputado Fábio Novo.

A equipe do projeto, que está percorrendo essa região do Piauí é composta por: Leandro Milú (imagens térreas e de apoio), Alan Rodrigues (imagens de apoio), Jonh Well (imagens aéreas), Nayara Fabricia (apresentação) e Márcio Brito (produção, criação e edição de imagens).

Ascom Parlamentar – Edição: Katya D’Angelles