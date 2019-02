Professora da UFPI será homenageada pela Alepi

O deputado Francisco Lima, (PT) líder do Governo na Assembleia legislativa, apresentou ontem Projeto de Decreto Legislativo que dispõe sobre a concessão da entrega do título de cidadã piauiense a professora Ana Beatriz Martins dos Santos Seraine, Doutora da Universidade Federal do Piauí.



A homenageada é natural do Rio de Janeiro, onde nasceu em 1965, e veio para o Piauí ainda criança. É professora da Universidade Federal do Piauí, lotada no Departamento de Ciências Sociais e dos Programas de Pós- Graduação em Sociologia. Também tem Mestrado Profissional em Gestão Pública na UFPI e Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede PROFIAP.



Ana Beatriz é Doutora em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, Mestre em Gestão Universitária pela Universidade Federal do Piauí e Bacharel em Ciências Sociais pela Ufpi. A homenageada é autora de livros como Estado, Desenvolvimento e Políticas Públicas.





Emerson Brandão - Edição: Katya D'Angelles