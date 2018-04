Professor da UFPI afirma que país vive estado de exceção

O professor Francisco Mesquita, da Universidade Federal do Piauí, afirmou que o estado de exceção se caracteriza quando as regras da

Repórter: Raimundo Cazé.

O professor Francisco Mesquita, da Universidade Federal do Piauí, afirmou que o estado de exceção se caracteriza quando as regras da democracia são quebradas, citando os governos Lula e Dilma como os que mais praticaram a democracia. Entre as regras democráticas que estão sendo quebradas no Brasil ele citou a escuta telefônica de forma ilegal e a condenação com base em delações premiadas.



Francisco Mesquita criticou o voto proporcional, que elege parlamentares, a partir de vereadores, com a divisão da soma dos votos para as vagas por partido. Ele afirmou que a reforma política anda "a passos de tartaruga" no Congresso, mas a considerou a saída mais importante para a crise que o país vive atualmente.



Para Francisco Mesquita a corrupção não começou com o PT e nem será combatida com a prisão de membros do partido. Ele citou o exemplos da campanha de Jânio Quadros e Fernando Coloor, o primeiro prometendo acabar com a corrupção e o segundo que acabaria com os marajás.



Texto: Raimundo Cazé

Edição: Paulo Pincel