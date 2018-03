Procon Alepi reforça fiscalizações na semana do Consumidor

A equipe do Procon Alepi está reforçando a equipe do Procon geral no trabalho de fiscalização de estabelecimentos como supermercados e outros estabelecimentos para verificar se há existência de ilegalidades que possam lesar o consumidor. O reforço faz parte da comemoração e conscientização da Semana do Consumidor

André Soares coordenador do Procon Alepi explica que o “Juntamente com o Procon MP as equipes farão uma série de fiscalizações surpresas, no caso do Procon Alepi o fiscal Gustavo Castelo Branco está a frente das fiscalizações”afirmou. Ontem (12) foi dado início as fiscalizações na zona sul e leste da capital. Dias equipes se dividiram em visitas a supermercados.

Segundo André, os próximos a serem visitados, de forma surpresa, serão os postos de combustíveis. O Dia Consumidor é comemorado no dia 14 de Março (próxima quarta-feira). A data que foi criada nos Estados Unidos também é lembrada no Brasil com uma série de ações de órgãos e entidades de Defesa dos Direitos do Consumidor.

Katya D'Angelles - Edição: Caio Bruno