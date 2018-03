Procon Alepi disponibiliza atendimento via whats app ao consumidor

A partir desta quinta-feira (15), o Procon Assembleia disponibiliza um número para receber denúncias e tirar dúvidas dos consumidores via WhatsApp. Lançado no Dia Internacional do Consumidor, a nova ferramenta vai garantir maior celeridade no atendimento, com retorno das solicitações em tempo real. As reclamações poderão ser feitas através do número (86) 9 8869-4273.

O serviço, através de atendimento via aplicativo de mensagem de texto instantânea, funcionará esclarecendo dúvidas dos consumidores, recebendo denúncias sujeitas a reclamações ou fiscalizações e propondo soluções. O atendimento com a nova ferramenta funcionará nos horários de atendimento do Procon ALEPI, segunda a sexta, no turno da manhã, das 07h30 às 13h30. As solicitações feitas fora desse período tem um prazo máximo 24 horas para retorno.

O atendimento via whatsaapp conta com uma equipe preparada para responder ao consumidor sempre que uma demanda for gerada no aplicativo. De acordo com o Coordenador do órgão, advogado André Soares, os casos recorrentes de infrações cometidas pelos fornecedores trouxe a necessidade de expansão da atuação do Instituto.

“A implantação deste novo meio de comunicação vai contribuir para dar mair conforto e melhor qualidade aos serviços prestados. Sem dúvidas, o WhatsApp é uma ferramenta fácil de usar e de alcance de quase todos os consumidores, permitindo, inclusive, que os consumidores enviem fotos e vídeos de denúncias em tempo real”, explicou André Soares.

As denuncias e reclamações feitas pelo WhatsApp deverão ser formalizadas na sede do Procon ALEPI, que fica localizado na rua Osvaldo Cruz, bairro Cabral, nº 3045, ao lado da Escola Cidadão Cidadã.

Procon ALEPI - O PROCON/ALEPI é um órgão administrativo responsável por promover e executar as políticas das relações de consumo no Estado do Piauí e que mantêm uma relação mais próxima com os consumidores, gozando de grande credibilidade na sociedade. O órgão está a disposição dos consumidores em geral para receber reclamações e denúncias de abusos praticados por fornecedores de produtos e serviços, bem como a apuração desses atos.

Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno