Presidente Themístocles Filho participa da recepção do General da 10ª Região Militar

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho, cumpriu agenda no 25º Batalhão de Caçadores, nesta terça, dia 08, em solenidade que recepcionou o comandante da 10ª Região Militar, General de Divisão Fernando José Soares da Cunha Matos.

“Esses encontros são importantes. O Exército é uma instituição de muita credibilidade em nosso país e tem trabalhos em todo território nacional. No Piauí o Exército tem a sua atuação no Estado. O general Cunha está visitando nosso estado e é importante para os laços entre Ceará, Piauí e para as autoridades competentes saberem o que está acontecendo e para analisar o podemos fazer juntos para melhorar”

O General Cunha Mattos é natural do Rio de Janeiro. É oriundo da arma de Artilharia, da turma de 1982 da Academia Militar das Agulhas Negras. Antes, estava exercendo a função de Chefe da Assessoria Especial de Planejamento do Ministério da Defesa, em Brasília. No exterior, foi observador militar das Nações Unidas em Unganda-Ruanda e, ainda, Chefe de Comunicação Social e Assuntos Civis na Missão de Paz no Haiti.

“Tem 30 dias que assumi o comando em Fortaleza, que é a décima região que abrange os estados Piauí e Ceará. Estamos aproveitando a primeira vinda a Teresina para estreitar os laços com as autoridades locais. Estou muito feliz em conhecer o Piauí e certamente será um trabalho muito proveitoso em prol do exército com a comunidade piauiense”, disse o general Cunha Mattos.

O deputado Themístocles Filho assevera: “é uma honra para nós. O Exército brasileiro tem relevantes serviços prestados ao Brasil e em todos os momentos de vitória do nosso país teve presença do Exército. O poder legislativo seja estadual, municipal ou governo federal deve honrar o nosso exército. Em todas as pesquisas que são feitas, o Exército está entre as instituições do país de maior credibilidade”.

O parlamentar esteve acompanhado do presidente da Câmara de Vereadores, Jeová Alencar.

