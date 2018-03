Presidente recebe secretário de Saúde e representantes da SBEM

Nesta quinta, dia 22, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB)teve audiência com representantes da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional Piauí: presidente Dr. Flávio Melo e Dr. Wallace Miranda, da comissão Científica. Na pauta a realização do Congresso de Endocrinologia que ocorrerá no Piauí.





O presidente da Assembleia ressaltou a importância para o ´Piauí: “a nossa medicina já é uma medicina de ponta, avançada. É um evento importante para o nosso Piauí, pois traz gente de fora do estado e do país. São novos conhecimentos e quem ganha é o estado do Piauí. O nosso secretário de saúde participou da reunião e se comprometeu em ajudar, com apoio integral”, disse o parlamentar.

“O deputado Themístocles fez com que participássemos desta reunião com os membros da Sociedade Brasileira de Endocrinologia que estão propondo um Congresso. Eles terão todo apoio da secretaria estadual de saúde para que possam realizar esse Congresso de Endocrinologia. É um evento de grande importância, pois favorece a formação e a atualização de nossos profissionais e também porque

coloca o Piauí no circuito de eventos nacionais na área médica”, ressaltou o secretário Florentino Neto.





O ENDOPIAUÍ – Congresso de Endocrinologia e Metabologia do Piauí é um evento regional de fundo médio-científico destinado ao aprimoramento dos profissionais médicos, nutricionistas, educadores físicos, residentes e acadêmicos de medicina, que será realizado entre os dias 10 e 12 de maio.



“Estamos trazendo a Teresina os maiores nomes da especialidade no país e esperamos expectadores dos vários estados vizinhos. Previsão de audiência entre 300 e 350 pessoas. O evento terá grande impacto também social, uma vez que contempla um Simpósio destinado a pacientes e familiares de diabéticos, com entrada franca”, explicou Dr. Flávio.



O membro da Comissão Cientifica, Dr. Wallace Miranda, explica que atenderão à população no primeiro dia do evento: “Destacaremos a questão da obesidade em relação a diabetes. Nós devemos chamar a atenção para o cuidado com a saúde, pois a obesidade no Brasil chega a 20% e metade está acima do peso. Desta forma, traz outras doenças dentre elas a principal causa de morte, como exemplo: o infarto miocárdio e acidente vascular cerebral. O evento abordará temas diversos”, pontuou.





