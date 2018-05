Presidente recebe secretário de pesca de Luís Correia

Nessa terça, dia 08, o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, deputado Themístocles Filho, recebeu visita do secretário de Pesca e Aquicultura do município de Luís Correia, Irmão Cajado. Acompanhado do gerente de departamento de pesca, José de Arimateia, eles vieram convidar o presidente da casa para a Semana do Pescador, da Pesca e Aquicultura de Luís Correia – PI, que ocorrerá durante a Semana de Comemoração dos 80 anos do município.





O evento, que será realizado de 27 a 29 de junho, tem por objetivo proporcionar oportunidades acessíveis a serviços sociais e assistenciais ao pescador em diversas áreas, discussão sobre o setor pesqueiro e atividade aquícola com alusão ao dia nacional do Pescador comemorado todo dia 29 de junho. É, especificamente, destinado aos pescadores, marisqueiras e catadores de caranguejo que, em decorrência do trabalho árduo e vulnerável, não possuem documentos essenciais e não tem acesso a serviços básicos.

A Semana do Pescador, da Pesca e Aquicultura é regida pela Lei Municipal nº 890/2017 e busca integrar o setor da pesca através da promoção de atividades que melhore a vida dos pescadores do município, gerando renda e estimulando a indústria pesqueira e incentive investimentos na área.

Naynne Miranda