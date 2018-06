Presidente recebe representantes do sindicato dos professores

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho, recebeu nesta segunda, dia 18, representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica Pública do Estado do Piauí – SINTE-PI. Eles, representados pela presidente do SINTE-PI, professora Paulina Almeida, trataram sobre assuntos relacionados a promulgação do projeto de lei de reajuste dos professores.

“A Assembleia Legislativa já aprovou o projeto, o governador vetou, a Assembleia derrubou o veto e nos voltamos para o Estado. O problema é a legislação que está em vigor no nosso país e estamos em busca de uma alternativa para resolver esse impasse. Estamos precisando conversar, a nossa procuradoria com a procuradoria do governo do estado, para sabermos a alternativa que devemos encontrar”, disse o presidente da Alepi, deputado Themístocles Filho (MDB).

A reunião ocorreu presidência da Assembleia.

Naynne Miranda