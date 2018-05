Presidente recebe jovens para falar sobre projeto vereador mirim

Nesta quarta, dia 30, o deputado Themístocles Filho (MDB) recebeu estudantes da escola pública de tempo integral, Pedro Coelho Resende, localizada no município de Boa Hora do Piauí. Os alunos estiveram na Assmebleia para falar sobre o projeto vereador mirim que está sendo desenvolvido na instituição e conhecer a estrutura da Assembleia Legislativa.





O suplente de deputado Antônio Félix (PTC), que acompanhou os alunos, ressalta a importância dessa visita: “é a própria escola está fazendo esse grande trabalho de conhecimento do legislativo e de outros poderes. Os alunos ao conhecerem a casa eles materializam o que eles lêem nos livros, nas leis. A vinda deles aqui é uma aula prática e a casa recebe com prazer, pois o poder legislativo é um transparente e entendemos que é importante o cidadão piauiense visualizar e ver a realidade”, disse o deputado Antônio Félix.

O presidente da Alepi corrobora e destaca que eles podem acompanhar as informações sobre o parlamento na TV Assembleia. “Nós continuamos trabalhando para expandir a TV Assembleia para todo o Piauí, providenciando incluir nosso sinal em outros sistemas de TV a cabo como, por exemplo, a Vivo TV e a OI TV. Já estamos na SKY, canal 316.1, e também na NET, no canal 07. Nós queremos colocar a TV Assembleia no maior número de municípios do Piauí”, disse o deputado Themístocles Filho. Após a visita a presidência, os estudantes conheceram as instalações.

Nayane Miranda